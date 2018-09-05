12:57 05.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ снова продает валюту банкам

Национальный банк Украины в среду, 5 сентября, продал банкам на валютном аукционе 40,1 миллионов долларов.

НБУ снова продает валюту банкам

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте регулятора, средневзвешенный курс аукциона составил 28,4844 гривен за долларов. При этом общий объем принятых заявок на участие в торгах составит 53,5 миллионов долларов.

В НБУ также заявили, что готовы сегодня на аукционе продать иностранной валюты объемом до ста миллиона долларов.

Напомним, Национальный банк Украины во вторник утром, 4 сентября, объявил аукцион по продаже валюты объемом до сто миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на среду, 5 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2 849,2993 грн;

100 евро - 3 294,3599 грн.


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