Россия в срочном порядке пополняет золотой запас

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на данные МВФ, которые есть в распоряжении "Bloomberg".

Россия увеличила свои запасы золота в июле больше, чем в любой другой месяц этого года, пытаясь подготовиться к удару новых жестких санкций США. Российский Центральный банк в прошлом месяце купил более 26 тонн металла, повысив свои запасы до 2170 тонн.

По состоянию на конец прошлого месяца золото в собственности России оценивалось в 77,4 миллиарда долларов.

"Bloomberg" пишет, что в апреле и мае Россия сократила долю ценных бумаг США в своей собственности на одну пятую, после чего купила золото. Таким образом Москва усилила спекуляции о том, что она пытается избавиться американских активов, чтобы защититься от влияния санкций.

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Дулин назвал золото 100% гарантией от юридических и политических рисков. Автор и редактор "Strategic Intelligence" Джим Рикардс отметил, что это очень умный шаг со стороны Владимира Путина, ведь Россия ведет финансовую войну - она избавляется от доллара и увеличивает запасы золота. Это изолирует ее от замороженных операций в американском долларе и санкций, - пояснил эксперт.

Как сообщал "УРА-Информ", швейцарский банк Credit Suisse, который является одним из крупнейших банков страны, заморозил более пяти миллиардов долларов связанных с Россией из-за новых санкций Соединенных Штатов Америки. http://ura-inform.com/ru/economics/2018/08/23/v-shvejtsarii-zamorozili-pjat-milliardov-dollarov-rossijskikh-oligarkhov