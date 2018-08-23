НБУ ожидает сохранения дефляции в августе

Вместе с тем дефляции по сравнению с июлем этого года сохранитсяна прежнем уровне. Об этом в четверг, 23 августа, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Ссылаясь на предварительные оценочные данные он подчеркнул, что это означает, что по итогам этого месяца инфляция в годовом измерении будет ниже 9%.

Сологуб также пояснил, что Национальный банк собирает такие предварительные данные ежемесячно с помощью веб-скрепинга (Web scraping - сбор данных с онлайн-источников путем использования специально разработанного программного обеспечения) – отслеживания цен на товары и услуги, входящих в потребительскую корзину, в розничных интернет-магазинах.

По его словам, массив онлайн-данных, которые собирает НБУ, охватывает несколько розничных интернет-магазинов, которые, кроме онлайн-платформ, имеют широкую сеть оффлайн-супермаркетов в пяти крупнейших городах страны (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов). Эти супермаркеты и их онлайн-платформы предлагают широкий ассортимент продуктов питания, напитков, алкогольных и табачных изделий. Массив данных охватывает до 46% потребительской корзины Украины и включает более 130 компонент индекса потребительских цен.

Как отметил Сологуб, накопленный с 2015 года, когда был начата практика веб-скрепинга, опыт показывает, что полученная по с его использованием оценка инфляции в целом согласуется с официальной статистикой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Госстат по итогам июля сообщил о замедлении инфляции в годовом измерении (июль-2018 к июлю-2017) до 8,9% с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая.

В августе минувшего года потребительские цены в Украине снизились на 0,1% после увеличения на 0,2% в июле.