10:15 23.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "В Украине уже два с половиной года нет причин для девальвации", – Андрей Новак

Объем частных денежных переводов в Украину из-за границы вырос на 30% в январе-мае этого года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Но курс национальной валюты – гривны – остается крайне нестабильным. 

Эксклюзив:

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак убежден, что в Украине уже два с половиной года нет причин для девальвации. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой".

"Девальвация гривны запланированная правительством и Нацбанком. Об этом они откровенно сказали в госбюджете. На 2018 год запланирован курс среднегодовой 29,3, а на конец года — 31 гривна за доллар. Если бы была соответствующая курсовая стратегия, можно было бы спокойно обеспечить, как минимум, стабильный курс. А в принципе можно было бы даже немного и укреплять гривну … К сожалению, курсовая стратегия прямо противоположная. Приверженность избирателей власть будет завоевывать за 2-3 месяца до выборов в виде увеличения социальных платежей – зарплат и пенсий. А девальвацию будут объяснять какими-то якобы объективными сезонными факторами", – подчеркнул глава Комитета экономистов Украины. 

"Почему власть девальвирует гривну? Убиваются два зайца. Во-первых, удовлетворяются аппетиты наших знаменитых экспортеров – они же главные финансово-промышленные группы, они же главные политические группы в стране. И во-вторых, наполняется государственный бюджет. Большая часть экономики так или иначе связана с импортом. И из-за девальвации гривны очень легко наполнять бюджет. Это очень легкая дорога для власти, но очень тяжелая дорога для нас и всех предприятий, которые не являются экспортерами. А это весь малый и средний бизнес", – заявил А.Новак.


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