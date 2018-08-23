Эксклюзив: "Несколько коротких отпусков значительно повысят работоспособность", – О.Долгова

По её словам, небольшой отпуск в мае позволит без препятствий проработать все летние месяцы. Возможность иметь несколько небольших отпусков в год является лучшей мотивацией для добросовестного выполнения своей работы. Потому что, когда ты знаешь, что через три месяца тебя снова ждет небольшой отдых, ты планируешь свое рабочее время лучше, составляешь график выполнения своей работы и знаешь, так сказать, свой дедлайн, после которого твой отпуск может оказаться под угрозой. И это очень дисциплинирует и усиливает мотивацию.

"Для того, чтобы была мотивация работать и идти на работу с наслаждением, необходимо заранее запланировать свой отдых. Планировать необходимо абсолютно все до наименьших мелочей. Буквально распределить свое рабочее время по часам, для того, чтобы успеть выполнить вашу работу наилучшим образом. И тогда каждый ваш рабочий день будет не просто рабочим. Он будет приближать вас к отпуску. А ожидание отпуска всегда придает вдохновение для выполнения работы и привлечения всех ваших профессиональных ресурсов", — отметила О.Долгова.