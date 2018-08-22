10:59 22.08.2018 | Экономика | Новости
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В Венесуэле после деноминации валюты приостановили работу некоторые крупных компании

Как сообщает телеканал Би-би-си, руководство компаний закрыли предприятия, чтобы адаптироваться к суверенному боливару, и многие работники остались дома.

В Венесуэле после деноминации валюты приостановили работу некоторые крупных компании

Деноминация начата в понедельник, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил этот день банковскими каникулами. Во вторник в оборот вошли новые банкноты под названием "суверенный боливар".

Один суверенный боливар равняется ста тысячам боливаров, бывших в обращении ранее. Официальный обменный курс боливара в результате деноминации был снижен на 96%.

По информации журналистов телеканала, ряд представителей оппозиции после проведения валютной реформы призывали к забастовке, однако многие жители Венесуэлы предпочли просто остаться дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь повысил заработную плату в стране. Это уже пятое повышение с начала года. Как сообщает ABC News, объявление Мадуро по зарплатам произошло накануне деноминации боливара, запланированного в ближайшие дни. Новый размер минимальных зарплаты составит 1800 боливаров. Это на 3,3% больше прежнего оклада (пять миллионов боливаров до деноминации).


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