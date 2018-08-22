12:11 22.08.2018 | Экономика | Новости
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США ввели первый этап новых санкций из-за отравления Скрипалей

22 августа начинается первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

США ввели первый этап новых санкций из-за отравления Скрипалей

Санкции были анонсированы администрацией президента США 8 августа, но первый этап вступает в силу сегодня.

На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.

Американские СМИ ранее сообщали, что под запрет могут попасть газовые турбины, электронное оборудование, которое применяется в промышленности.

При этом реальный перечень запрещенной продукции может оказаться не таким большим, потому что администрация Барака Обамы ввела схожие ограничения еще в 2014 году.

Второй этап санкций будет введен, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия.

Как сообщал "УРА-Информ", Совет Европейского союза в понедельник, 25 июня, принял решение включить в санкционный список 11 человек из списка топ-чиновников Венесуэлы. Санкции будут наложены за нарушение прав человека и нарушение демократии и верховенства права в стране.


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