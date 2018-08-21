Украинцы будут платить налоги по-новому - Госказначейство

Они открыты на балансе центрального аппарата Госказначейства. При этом на данный момент установлен переходный период для запуска централизованной модели зачисления налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты до 11 сентября 2018 года.

Об это говорится в сообщении Государственной казначейской службы, опубликованным во вторник, 21 августа, на официальном сайте ведомства. При этом в налоговой службе напоминают, старые бюджетные счета для уплаты налогов, сборов и других платежей на балансе главных управлений в областях и в Киеве будут действовать до 11 сентября, после чего будут закрыты, а поступающие средства будут возвращаться плательщикам.

Чтобы избежать недоимки и налогового долга в ведомстве рекомендовали уплачивать налоги и другие платежи в бюджеты на новые счета, реквизиты которых размещены на веб-страницах казначейства и его управлений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе-мае 2018 года в общий фонд государственного бюджета собрано 345 миллиардов гривен платежей, контролируемых Государственной фискальной службой. Это на 13,4%, или на 40,8 миллиардов гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Как сообщает в среду, 6 июня, пресс-служба ГФС, в общий фонд госбюджета с начала года собрано 219,3 миллиардов гривен налоговых платежей, что на 15,7%, или на 29,8 миллиардов гривен превышает прошлогодний показатель.