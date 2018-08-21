20:32 21.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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США расширили санкции против России

Соединенные Штаты Америки во вторник, 21 августа, расширили санкционный список против России.

США расширили санкции против России

В частности введены санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности. Как сообщает Reuters, под ограничительные меры попали российские граждане Антон Александрович Нагибин и Марина Игоревна Царева.

Оба они связанные с петербургской компанией DiveTechnoService ("Дайвтехносервис"), санкции по которой были введены еще в июне за предполагаемые контакты с российскими спецслужбами.

В список также была добавлена еще одна петербургская компания, занимающаяся подводным снаряжением - Vela Marine.

Кроме россиян и российских компаний в список санкций попала и одна компания из Европы - словацкая LACNO s.r.o. В списке OFAC указано, что эта компания также связаная с "Дайвтехносервисом".

Также новые ограничения введены в отношении шести судов, которые передавали нефть КНДР. Речь идет о российских судоходные компании "Приморье" и "Гудзон", а также суда "Нептун", "Белла", "Севастополь", "Партизан", "Богатырь".

Напомним, как сообщал УРА-Инфор http://ura-inform.com/, президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть отмену санкций против России только в случае, если Кремль начнет делать шаги для сотрудничества с США по Сирии и Украине.


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