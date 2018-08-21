Британия будет требовать ужесточения санкций против России

Министр намерен подчеркнуть, что президент России Владимир Путин сделал мир более опасным и что после нападения в британском Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества и аннексии украинского Крыма ЕС должен оказать на Москву большее давление, заставив Россию соблюдать международные нормы. Как сообщает Reuters, об этом говорится в речи, с которой он выступит во вторник, 21 августа, в Институте мира в Вашингтоне, передает

В частности, в его речи сказано, что Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше и призывает Европейский союз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими. Это означает, что мы должны реагировать единогласно всякий раз, когда где-либо и когда-либо будут происходить нарушения - от улиц Солсбери до судьбы Крыма, - отмечается в документе. При этом по мнению Ханта, санкции ЕС против России должны быть "всеобъемлющими" и Европе следует "по-настоящему стать плечом к плечу с Соединенными Штатами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть отмену санкций против России только в случае, если Кремль начнет предпринимать шаги для сотрудничества с США по Сирии и Украине.