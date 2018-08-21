09:54 21.08.2018 | Экономика | Новости
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Америка готова открыть нефтяной запас

Минэнерго Соединенные Штаты Америки намерены выставить на торги 11 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов.

Америка готова открыть нефтяной запас

Как сообщается на сайте министерства, нефть на продажу поступит из Техаса и Луизианы.

Отмечается, что ранее США уже собирались продать до восьми млн баррелей нефти из стратегических запасов.

В ведомстве полагают, что в период с 2018 по 2025 год Америка сможет реализовать 25 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов страны в течение трех финансовых лет.

Стоит добавить, что стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавляла 0,18%, поднявшись до 71,96 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз.


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