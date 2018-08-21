Америка готова открыть нефтяной запас

Как сообщается на сайте министерства, нефть на продажу поступит из Техаса и Луизианы.

Отмечается, что ранее США уже собирались продать до восьми млн баррелей нефти из стратегических запасов.

В ведомстве полагают, что в период с 2018 по 2025 год Америка сможет реализовать 25 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов страны в течение трех финансовых лет.

Стоит добавить, что стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавляла 0,18%, поднявшись до 71,96 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз.