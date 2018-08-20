11:15 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в понедельник опустился ниже 28 гривен

В обменных пунктах Украины в понедельник, 20 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился еще на 11 копеек.

Наличный доллар в понедельник опустился ниже 28 гривен

Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 27,95 гривен, а евро можно купить 32,00 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,10 - 27,90, продажи 27,85 - 28,25 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6671, продажи - 27,9567 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,10 - 31,75, продажи - 31,75 - 32,43 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,3987, продажи - 32,0093 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,090, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,758, продажи 4,218 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 17 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек. Наличный евро подорожал на 24 копейки. Таким образом, доллар продавался по 28,06 гривен, а евро можно было купить по 32,04 гривен.


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