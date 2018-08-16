16:40 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине подорожал борщ, но подешевели вареники

Среди популярных украинских блюд лидерами подорожания, по сравнению с ценами начала 2018 года, оказались борщ постный, что прибавил в цене 48%, и вареники с капустой - плюс 22%.

В Украине подорожал борщ, но подешевели вареники

Об этом заявили в ГС "Экономический дискуссионный клуб".
 
Цена борща с расчетом кастрюли на 3,5-4 литра составила:

- с мясом - 100,37 гривны;
- без мяса (постного) - 25,67 гривны;

Вареников (из расчета 35 - 40 штук):

- с сыром - 69,34 гривны;
- с капустой - 26,17 гривны.

Дерунов со сметаной (из расчета 20 - 25 штук) - 22,21 гривны.



вареники з сиром у липні цього року вартували на 2% дешевше, ніж на початку календарного року.">Вместе с тем  вареники с творогом в июле этого года стоили на 2% дешевле, чем в начале календарного года. По сравнению с июлем 2017 года, на протяжении последних 12 месяцев произошло подорожание всех популярных украинских блюд в диапазоне от 3% до 16% подсчитали экономисты. И добавили, что в июле самый дешевый набор овощей для приготовления борща можно было приобрести в Запорожской области - по 15,68 грн., А самый дорогой - в Волынской области - по 21,45 гривны.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала июля в Украине подорожали говядина, сахар и колбасы. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра. По прогнозам экспертов, до конца года свинина может сравниться в цене с говядиной.


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