В Украине подорожал борщ, но подешевели вареники

Об этом заявили в ГС "Экономический дискуссионный клуб".



Цена борща с расчетом кастрюли на 3,5-4 литра составила:



- с мясом - 100,37 гривны;

- без мяса (постного) - 25,67 гривны;



Вареников (из расчета 35 - 40 штук):



- с сыром - 69,34 гривны;

- с капустой - 26,17 гривны.



Дерунов со сметаной (из расчета 20 - 25 штук) - 22,21 гривны.







вареники з сиром у липні цього року вартували на 2% дешевше, ніж на початку календарного року.">Вместе с тем вареники с творогом в июле этого года стоили на 2% дешевле, чем в начале календарного года. По сравнению с июлем 2017 года, на протяжении последних 12 месяцев произошло подорожание всех популярных украинских блюд в диапазоне от 3% до 16% подсчитали экономисты. И добавили, что в июле самый дешевый набор овощей для приготовления борща можно было приобрести в Запорожской области - по 15,68 грн., А самый дорогой - в Волынской области - по 21,45 гривны.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала июля в Украине подорожали говядина, сахар и колбасы. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра. По прогнозам экспертов, до конца года свинина может сравниться в цене с говядиной.