22:59 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина до конца года должна вернуть внешним кредиторам более миллиарда долларов

До конца текущего года Украина должна вернуть внешним кредиторам более миллиарда долларов.

Украина до конца года должна вернуть внешним кредиторам более миллиарда долларов

В частности, согласно графику выплат по евробондам, 1 сентября Украина должна выплатить 0,5 миллиардов долларов по реструктуризированным еврооблигациям, погашение которых предстоит со следующего года.

Кроме того, согласно графику обслуживания долгов перед Международным валютным фондом, 1 ноября Украина должна вернуть МВФ по программе stand by 51,049 миллионов СПЗ, 5 ноября - 257,250 миллионов СПЗ, а также 3 декабря 114,334 миллионов СПЗ.

По состоянию на 15 августа официальный курс НБУ по СПЗ составлял 38,1251 гривен, что значительно превышает курс евро.

Таким образом помимо 0,5 миллиардов долларов по евробондам, Украина также должна выплатить 422,6 миллионов СПЗ или около 580 миллионов долларов.

По состоянию на 1 августа 2018 объем международных резервов Национального банка Украины покрывает ровно три месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Однако с начала августа НБУ уже продал в ходе валютных аукционов на межбанке 216,6 млн гривен для поддержания курса гривны.

Напомним, Национальный банк прогнозирует получение транша от Международного валютного фонда в размере около двух миллиардов долларов в текущем году.

Как сообща УРА-Информ, ииссия МВФ прибудет в Украину 6 сентября, и будет работать по 19 сентября.


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