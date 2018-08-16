Две трети, продаваемых в Киеве квартир, находятся в новостройках

В Украине две из трех квартир, выставленных на продажу, находятся в новых домах. Как рассказал журналистам в четверг, 16 августа, вице-президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников, в последние годы эксперты рынка отмечали снижение спроса, а соответственно - цен на социальное жилье.

Однако, как показало исследование этого года, квартиры в домах, построенных до 1992 года, все реже выставляются на продажу. Так, в первом полугодии 2017 года в Киеве на продажу было выставлено 113 812 квартир.

Социальное жилье в домах, построенных в 1950-92 годах, составило 54 630 квартир, или 48% предложения. Средняя цена одного квадратного метра составила 1034 доллара. Остальные 59 182 квартиры, 52% предложения - в домах современной постройки. Средняя цена предложения - 1486 долларов за квадратный метр, - рассказал эксперт, добавив, что в Киеве за последние пол года на продажу было выставлено 111 628 квартир. Социальное жилье - 46 884 квартиры, 42% от всего количества выставленных на продажу со средней ценой 979 долларов за квадратных метров. Квартир в новостройках - 64 744, что составляет 58% от всего количества продаваемых квартир, средняя цена - 1308 долларов за квадрат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины выставил на аукцион полученную в счет погашения долгов банков недвижимость. Управление закупок регулятора в соответствии с решением правления Национального банка от 15 мая 2018 года №274-рш проведет аукционы на сайте www.zakupki.prom.ua. Как говорится в сообщении пресс-службы НБУ, всего будет выставлено тринадцать объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Национальным банком в счет погашения долгов по кредитам, предоставленным банкам.