12:15 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доллар в четверг в обменниках набрал 17 копеек

В обменных пунктах Украины в четверг, 16 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 17 копеек.

Доллар в четверг в обменниках набрал 17 копеек

Наличный евро вырос на 18 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,76 гривен, а евро можно купить по 31,72 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90 - 27,73, продажи 27,56 - 27,99 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,4519, продажи - 27,7690 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,55 - 31,53, продажи - 31,45 - 32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0978, продажи - 31,7236 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,050 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,706, продажи 4,213 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 15 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на четыре копейки. Наличный евро потерял восемь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,59 гривен а евро можно было купить по 31,54 гривен.


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