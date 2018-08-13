10:49 13.08.2018 | Экономика | Новости
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Турция планирует рассчитываться с Украиной только национальной валютой

Власти Турции намерены перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина.

Турция планирует рассчитываться с Украиной только национальной валютой

Если страны Европы тоже захотят избавиться от доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле. Как пишет Анадолу, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций.

Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом...Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку, - заявил Эрдоган.

Напомним, 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий.

Он отметил стремительное падение курса турецкой лиры в паре с долларом, а также то, что отношения между двумя странами сейчас нехороши.

Как сообщал УРА-Информ, 1 августа Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции и главы турецкого МВД в рамках глобального акта Магнитского.


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