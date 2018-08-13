12:30 13.08.2018 | Экономика | Новости
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Турция хочет украинскую гривну взамен на турецкую лиру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности вести торговлю с партнерами в национальных валютах.

Турция хочет украинскую гривну взамен на турецкую лиру

Глава исламской страны отметил, что Турция готова вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли.

По словам турецкого Президента, его страна готова создать аналогичную систему и для европейских стран, если те захотят освободиться из-под давления доллара.

Эрдоган заявил, что Анкара не будет мириться с ситуацией, когда миру объявлена экономическая война и оказывается давление с помощью санкций на ряд стран.

Как сообщал "УРА-Информ", первого августа Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции и главы турецкого МВД в рамках глобального акта Магнитского.


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