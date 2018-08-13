Турция хочет украинскую гривну взамен на турецкую лиру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности вести торговлю с партнерами в национальных валютах.
Глава исламской страны отметил, что Турция готова вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли.
По словам турецкого Президента, его страна готова создать аналогичную систему и для европейских стран, если те захотят освободиться из-под давления доллара.
Эрдоган заявил, что Анкара не будет мириться с ситуацией, когда миру объявлена экономическая война и оказывается давление с помощью санкций на ряд стран.
Как сообщал "УРА-Информ", первого августа Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции и главы турецкого МВД в рамках глобального акта Магнитского.