Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Церемония подписания прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована десятая горная дивизия США. Новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих. Теперь оно вырастет примерно на 16 тысяч, кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Закон о бюджете назван в честь республиканца и сенатора Джона Маккейна, пропустившего голосование в Сенате из-за курса лечения от рака.

Подписывая документ Трамп, в частности, отметил, что с принятием нового бюджета увеличивается размер и помощи армии, создав тысячи мест для новобранцев.

В законе о бюджете говорится, что 40 миллиардов будут потрачены на обновление ВВС. Еще 65 миллионов выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат Соединенных Штатов Америки в четверг утром, 2 августа, принял ранее утвердить, проголосованный Палатой представителей проект закона о " Бюджете США на 2019 год, на нужды национальной обороны". В нем, в частности, Сенат санкционирует выделение Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности.