23:27 13.08.2018 | Экономика | Новости
100201208:Polishuk

Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 13 августа, подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов на 2019 финансовый год, который начинается в США с 1 октября.

Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Церемония подписания прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована десятая горная дивизия США. Новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих. Теперь оно вырастет примерно на 16 тысяч, кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Закон о бюджете назван в честь республиканца и сенатора Джона Маккейна, пропустившего голосование в Сенате из-за курса лечения от рака.

Подписывая документ Трамп, в частности, отметил, что с принятием нового бюджета увеличивается размер и помощи армии, создав тысячи мест для новобранцев.

В законе о бюджете говорится, что 40 миллиардов будут потрачены на обновление ВВС. Еще 65 миллионов выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат Соединенных Штатов Америки в четверг утром, 2 августа, принял ранее утвердить, проголосованный Палатой представителей проект закона о " Бюджете США на 2019 год, на нужды национальной обороны". В нем, в частности, Сенат санкционирует выделение Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности.


Поделиться
Читайте также:
 
В Николаеве столкнулись два авто, пострадали шесть человек - ФОТО В Сирии и Ираке до сих пор остаются около 30 тысяч террористов ИГ - ООН Украина опустилась в рейтинге производителей оружия на 72 место В Днепре отобрали у инкассаторов полмиллиона гривен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив