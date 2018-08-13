Российский ВЭБ передумал продавать дочерний банк в Украине

Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции. Банк перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. Как пишет в понедельник, 13 августа, КоммерсантЪ, скорее всего ВЭБ закроет Проминвестбанк, однако окончательное решение будет принято в ноябре.

В свою очередь эксперты подсчитали, что убытки от закрытия ПИБа могут составить около 5,1 миллиардов гривен. На данный момент ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем - украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины.

Проблема заключается в том, что на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года. Их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами, - поясняют эксперты. По их данным проблемой также является принадлежащая банку недвижимость. Она стоит около 50 миллионов долларов и ее продажа потребует значительного времени.

Напомним, Проминвестбанк на 99,77% принадлежит ВЭБу. Согласно отчетности за первое полугодие 2018 года, активы банка превышают 17 миллиардов гривен. ПИБ занимает 11 место по активам на украинском рынке. Убыток банка за шесть месяцев составил 405,5 млн грн.

Как сообщал УРА-Информ, НБУ снова отказал белорусскому Паритетбанку в покупке украинской "дочки" Сбербанка. Национальный банк Украины считает, что банк не соответствует требования регулятора.