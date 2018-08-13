20:15 13.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ приветствует визит миссии МВФ в Киев, - Смолий

Национальный банк Украины приветствует визит миссии Международного валютного фонда в Киев.

НБУ приветствует визит миссии МВФ в Киев, - Смолий

Он запланированный на начало сентября и станет шагом к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшение ожиданий участников рынка. Такое мнение в понедельник, 13 августа, высказал глава НБУ Яков Смолий.

Он также подчеркнул, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах.

Смолий также напомнил, что согласно Инфляционного отчета Национальный банк ожидает, что реализация структурных реформ позволит Украине получить от МВФ 2 млрд долларов до конца этого года и, как следствие, увеличить международные резервы Украины до 20,7 млрд долларов на конец 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября.


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