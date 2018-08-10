Украина может увеличить экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию

Государственное агентство по закупке пшеницы Саудовской Аравии может позволить Украине экспортировать пшеницу в королевство.
Об этом сообщает Голос Америки.
На данный момент Украина является основным поставщиком ячменя в Саудовскую Аравию, однако пшеницу наша страна пока не экспортировала.
Ранее Саудовская Аравия импортировала пшеницу из Канады. Однако на фоне конфликта между странами оба государства разорвали все связи. Поэтому сейчас королевство в поисках нового поставщика пшеницы.
Как сообщал "УРА-Информ", Министерство аграрной политики и продовольствия считает, что объем экспорта пшеницы из Украины в этом маркетинговом году должен быть закреплен. При этом ведомство предлагает закрепить его на уровне восьми миллионов тонн. Указанный объем министерство предлагает заложить в меморандум, который традиционно подписывается в начале сезона с операторами рынка.