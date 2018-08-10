09:59 10.08.2018 | Экономика | Новости
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Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов за баррель

В пятницу утром, 10 августа, фьючерсы на североморскую нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись в цене до 72,22 доллара за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Сообщается, что по состоянию на 8:37, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,21%. При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,88 доллара за баррель, прибавив 0,10%.

Примечательно, что аналитики нефтяных рынков ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у берегов японской префектуры Тиба загорелся нефтяной танкер. Сообщается, что возгорание произошло в машинном отделении в момент, когда судно вошло в акваторию вблизи Японских островов. Для тушения огня к месту происшествия направлены четыре катера и вертолет, а также медики и сотрудники береговой охраны префектуры.


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