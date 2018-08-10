"Северный поток-2" начнут строить в обход Дании

Об этом сообщается на сайте компании.

Отметим, что представители компании уже передали заявку и отчет Оценки воздействия на окружающую среду в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

Как заявили в Nord Stream 2, это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Отмечается, что трубопровод протяженностью 175 километров будет пересекать исключительно экономическую зону Дании.

Как сообщал "УРА-Информ", в конце июля в Германии началось закладка первых труб газопровода "Северный поток-2". В свою очередь европейские СМИ сообщают, что вторую нить Северного потока построят несмотря на возражения Дании. Датский профильный министр сам предложил варианты обхода датских экономических зон. Так что проект не остановят.