14:54 10.08.2018 | Экономика | Новости
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"Северный поток-2" начнут строить в обход Дании

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство газопровода "Северный поток-2" по маршруту, который не сможет заблокировать Дания.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отметим, что представители компании уже передали заявку и отчет Оценки воздействия на окружающую среду в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

Как заявили в Nord Stream 2, это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Отмечается, что трубопровод протяженностью 175 километров будет пересекать исключительно экономическую зону Дании.

Как сообщал "УРА-Информ", в конце июля в Германии началось закладка первых труб газопровода "Северный поток-2". В свою очередь европейские СМИ сообщают, что вторую нить Северного потока построят несмотря на возражения Дании. Датский профильный министр сам предложил варианты обхода датских экономических зон. Так что проект не остановят.


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