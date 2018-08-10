Президент США сегодня объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий

Об этом президент США сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Я только что санкционировал удвоение пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции", - написал Президент Америки. Таким образом, пошлины на алюминий будут составлять 20%, а на сталь — 50%.

Также напоследок президент США добавил, что курс турецкой лиры в настоящее время быстро снижается по отношению к доллару. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что отношения США и Турции на сегодняшний день "не хорошие".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует предложит введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая. Общая сумма налога должна составить 200 миллиардов долларов.