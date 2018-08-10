16:53 10.08.2018 | Экономика | Новости
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Президент США сегодня объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий

Американский лидер Дональд Трамп обнародовал в пятницу, 10 августа, о повышении в два раза импортных пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Президент США сегодня объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий

Об этом президент США сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Я только что санкционировал удвоение пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции", - написал Президент Америки. Таким образом, пошлины на алюминий будут составлять 20%, а на сталь — 50%. 

Также напоследок президент США добавил, что курс турецкой лиры в настоящее время быстро снижается по отношению к доллару. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что отношения США и Турции на сегодняшний день "не хорошие".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует предложит введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая. Общая сумма налога должна составить 200 миллиардов долларов.


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