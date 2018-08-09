13:15 09.08.2018 | Экономика | Новости
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Индексы Московской биржи падают вместе с курсом рубля

Основные индексы на Московской валютной бирже в четверг, 9 августа, резко начали падать.

Индексы Московской биржи падают вместе с курсом рубля

Падение началось вместе с курсом рубля в след за объявления о новых санкциях против России. Как сообщают российский СМИ, ММВБ к этому моменту потерял 0,7% и составляет 2276,53 пункта.

Измеряемый в долларах РТС снизился на 2,73% - до 1083,38 пункта.

Напомним, вчера вечером США объявили, что с 22 августа введут новые санкции против России из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня доллар в России оказался на 2,715 рубля выше уровня действующег официального курса, евро - на 2,95 рубля выше официального курса. Согласно недавно полученным сведениям, рубль падает на фоне возросших санкционных рисков. Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 рублей, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 руб. (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия), то есть доллар вышел на максимальные уровни с середины ноября 2016 года.


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