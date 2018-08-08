В России рубль обвалился до минимума с 2016 года

Сегодня российская валюта подавалась по 65,047 рублей за доллар. Как сообщают российские СМИ, до полуторалетнего максимума, установленного в апреле 2016 года, курс доллара не дотянул всего лишь копейку.

При этом к 17:20 он немного стабилизировался, опустившись до 64,72 рублей.

Курс евро во время торгов к этому часу достиг уровня 75 рублей, что на 1,4 рубля выше закрытия предыдущего дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 8 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,19 гривен, а евро можно купить по 31,69 гривен.