20:32 08.08.2018 | Экономика | Новости
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В России рубль обвалился до минимума с 2016 года

В России в среду, 8 августа, доллар впервые с начала апреля превысил уровень 65 рублей.

В России рубль обвалился до минимума с 2016 года

Сегодня российская валюта подавалась по 65,047 рублей за доллар. Как сообщают российские СМИ, до полуторалетнего максимума, установленного в апреле 2016 года, курс доллара не дотянул всего лишь копейку.

При этом к 17:20 он немного стабилизировался, опустившись до 64,72 рублей.

Курс евро во время торгов к этому часу достиг уровня 75 рублей, что на 1,4 рубля выше закрытия предыдущего дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 8 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,19 гривен, а евро можно купить по 31,69 гривен.


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