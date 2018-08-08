10:15 08.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Международные резервы НБУ третий месяц подряд сокращаются

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа, по предварительным данным, составили 17,75 миллиардов долларов.

Международные резервы НБУ третий месяц подряд сокращаются

Таким образом, резерв сократился за июль на 1,3% или на 229,7 миллионов долларов. Как сказано на официальном сайте регулятора, причиной снижения резервов НБУ в первую очередь является осуществление платежей по государственному долгу в иностранной валюте.

В июле на обслуживание и погашение государственного и гарантированного долга в иностранной валюте было направлено 321,5 миллионов долларов.

В частности, 231,6 миллионов долларов из этой суммы пошло на обслуживание и погашение по госбондам, номинированным в инвалюте.

Также на объем резервов повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке. За прошедший месяц чистая продажа валюты регулятором составила 64,4 миллионов долларов. В первой половине июля НБУ купил 99,0 миллионов долларов путем интервенции по выбору лучшего курса.

Во второй половине месяца регулятор активизировал продажу иностранной валюты для предотвращения чрезмерной волатильности обменного курса – по итогам месяца продано 163,3 миллионов долларов, в том числе 135,2 миллионов долларов через интервенции по выбору лучшего курса и 28,1 миллионов долларов на аукционе.

Основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 130,9 миллионов долларов и 60,5 миллионов евро.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму 45,9 миллионов долларов.

На 1 августа объем международных резервов покрывает три месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и регулятора, - заверяет НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по итогам июля 2018 года золотовалютные резервы Украины составляли 17,7 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. По предварительной оценке на 1 августа, международные резервы Украины составили 17,748 миллионов долларов.


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