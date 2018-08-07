В ГФС напомнили украинцам о налоговой скидке за образовательные услуги

Это связано с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины. Об этом во вторник, 7 августа, напомнила директор департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Татьяна Федченко.

Как написала чиновница на своей страничке в Facebook, с 28 июля граждане, которые платят за образовательные услуги в детсадах, школах и внешкольных учреждениях, могут получить налоговую скидку.

Право на получение такой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть муж, жена, дети, родители. Соответственно, если плательщик платил за обучение свое, детей или родителей, он может обратиться в органы фискальной службы для получения такой скидки, - пояснила она, добавив, что для этого нужно подать до 31 декабря декларацию, в которой указать сумму полученных доходов и сумму, потраченную на образовательные услуги. Деньги плательщику должны вернуть в течение 60 дней.

Для подтверждения полученных образовательных услуг нужно предоставить соглашение, которое плательщик составляет с учебным заведением. Сумма налоговой скидки не может превышать размер заработной платы, которую налогоплательщик получил в течение года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество выпускников школ в этом году сократилось на 4%, поэтому госзаказ на подготовку специалистов составляет 96% по сравнению с 2017 годом. Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич, комментируя объемы государственного заказа, которые были утверждены правительством 11 июля.