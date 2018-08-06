13:01 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Wizz Air запустит рейсы в Польшу, Словакию и Литву

Лоукостер Wizz Air в октябре 2018 года запустит четыре новых маршрута из Украины. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Wizz Air запустит рейсы в Польшу, Словакию и Литву

Согласно сообщению, с октября Wizz Air запустит четыре новых маршрута из аэропортов Львова и Харькова. В частности, с 28 октября, запустят рейсы из Харькова во Вроцлав и Гданьск (Польша). Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Также сообщается, что с 29 октября Wizz Air запускает маршрут из Львова в Вильнюс (Литва), рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Кроме того,  с 30 октября из Львова запустят рейс в Братиславу (Словакия), рейсы будут выполнять три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Как сообщал "УРА-Информ", лоукостер Wizz Air планирует 30 октября запустить новый рейс из Лондона в Харьков. Билет в одну сторону обойдется от 600 до полутора тысяч гривен. Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.


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