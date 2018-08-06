Трамп подписал указ о возвращении санкций против Ирана

Восстановление пройдет в два этапа и первый уже начнется с 7 августа и ограничит покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, сталью, углем, графитом и алюминием. Как сказано на сайте Белого дома, санкции наложат и на иранский автомобильный сектор и суверенный долг республики, также будут прекращены все сделки с применением иранского риала.

С началом второго этапа, который начнется 5 ноября, США ограничат иранский энергетический сектор, а также судоходство и судостроение. Под санкции попадут и сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Исламской республики Иран Хасан Рухани выразил беспокойство в действиях американских военных на Ближнем востоке, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт. В своей речи он раскритиковал агрессивную политику "вмешательства" США в дела на Ближнем востоке, особенно, что касается курдского и сирийского вопросов. Президент считает, что всему виной является агрессивная риторика Трампа, вынуждающая мусульманские страны объединятся вокруг общего врага.