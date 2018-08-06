Путин решил законодательно присвоить ресурсы Крыма

Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятом по результатам аукциона на право пользования участками недр.

В частности, закон предусматривает, что с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и другими официальными органами Украины до аннексии Крыма, признаются недействительными.

Как сообщал "УРА-Информ", восстановление экосистемы в аннексированном Крыму произойдет не раньше чем через 10 лет. Экология Крыма находится в состоянии, близком к катастрофическому, после сильной засухи, вызванной нехваткой воды. Украинские спутники показывают, что на сегодняшний день 70% зеленого покрова степного Крыма либо полностью исчезло, либо не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году.