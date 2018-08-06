20:34 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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До конца года средняя зарплата в Украине может достичь десяти тысяч, - Гройсман

В Украине реально поднять уровень средней заработной платы до десяти тысяч гривен уже в этом году.

До конца года средняя зарплата в Украине может достичь десяти тысяч, - Гройсман

Рост средней зарплаты является одним из ключевых индикаторов экономического роста Украины. Об этом в понедельник, 6 августа, объявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это реальная история. Сейчас зарплаты уже больше восьми тысяч гривен.

Достижению цели способствует экономическая политика правительства, в том числе в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами, - заверил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Минэкономразвития прогнозируют рост зарплат украинцев. В прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли указано, что в течение 2019-2021 годов рост зарплат с учетом инфляции составит 6,4%.


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