Украинские "заробитчане" перевели почти 1 млрд долларов из Польши в Украину

Согласно опубликованной на сайте источника информации, почти 87 процентов от общей сумму перевели "заробитчане", которые работают в Польше временно. Отмечается, что прошлом году сумма их переводов составила 2,4 млрд злотых.

Примечательно, что с каждым годом динамика валютных поступлений в страну только растет. Так, в 2016 году из Польши в Украину было перечислено 8 млрд злотых, то в 2017 году уже 13 млрд злотых. Стоит также напомнить, что в Польше на постоянной основе продолжают работать около 400 тыс украинцев, остальные 1,2 млн выезжают в страну лишь на сезонные подработки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в первом полугодии текущего года через системы перевода средств в Украину было перечислено 1,2 миллиардов долларов.