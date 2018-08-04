22:00 04.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские "заробитчане" перевели почти 1 млрд долларов из Польши в Украину

Украинцы, которые трудятся на сезонных работах в Польше перевели в Украину 920 млн долларов. Об этом передает Польское радио. 

Украинские

Согласно опубликованной на сайте источника информации, почти 87 процентов от общей сумму перевели "заробитчане", которые работают в Польше временно. Отмечается, что прошлом году сумма их переводов составила 2,4 млрд злотых.

Примечательно, что с каждым годом динамика валютных поступлений в страну только растет. Так, в 2016 году из Польши в Украину было перечислено 8 млрд злотых, то в 2017 году уже 13 млрд злотых. Стоит также напомнить, что в Польше на постоянной основе продолжают работать около 400 тыс украинцев, остальные 1,2 млн выезжают в страну лишь на сезонные подработки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в первом полугодии текущего года через системы перевода средств в Украину было перечислено 1,2 миллиардов долларов


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