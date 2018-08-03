21:32 03.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине снова поднялись цены на мясо - ФОТО

На сегодняшний день цены на все виды мясной продукции в стране подорожали как минимум на 3 процента. Об этом свидетельствуют данные Госстата. 

В Украине снова поднялись цены на мясо - ФОТО

Согласно опубликованной информации, только мясо курицы в Украине продолжает сохранять ценовой баланс на уровне 88 гривен за 1 килограмм. Однако, цены на другие мясные продукты существенно поднялись. 

Так, свинина прибавила в цене 9,3 процента и стоит теперь в среднем 108,9 гривен, показательно выросли цены на говядину - на 16,3 процентов до 136,4 гривен за килограмм продукта.

Напомним, что в июне текущего года цены на мясо и мясные продукты повысились на 17,5 процентов в сравнении с июнем-2017.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала года Украина экспортировала на европейские рынки 50,1 тыс. тонн мяса птицы. На сегодняшний день страна занимает 3 место в мировом рейтинге экспортеров мяса на рынки Евросоюза.


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