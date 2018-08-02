16:14 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина выделила на Евровидение более полумиллиарда гривен

Из государственного и местного бюджетов на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве было использовано более 518 миллионов гривен.

Украина выделила на Евровидение более полумиллиарда гривен

Ранее счетная палата Украины утверждала, что на нужды конкурса было потрачено не более 787 млн гривен. Об этом заявил глава Госкомтелерадио Олег Наливайко по поводу заявления Счетной палаты Украины по итогам проверки использования средств на "Евровидение".

Также председатель Госкомтелерадио добавил, что Евровидение - это крупнейшее музыкальное шоу в мире, второе рейтинговое шоу после Олимпийских игр.

Как сообщал "УРА-Информ", Правительство Израиля заявило, что конкурс Евровидение 2019 вероятнее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Именно в этом городе расположена единственная подходящая площадка для мероприятий подобного уровня - один из павильонов городского Центра ярмарок. Ожидается, что на проведение Евровидения Израиль потратит от 16 до 22 миллионов долларов.


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