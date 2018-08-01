18:33 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы наростили свои долги за коммуналку

Долги населения за коммунальные услуги стабильно растут.

Украинцы наростили свои долги за коммуналку

По состоянию на 30 июня долг украинцев за поставки газа составляет 16,8 млрд гривен, при том что на первое января он был 12,1 млрд.

За отопление и горячую воду украинцы уже должны 11,4 млрд гривен против 11,1 млрд гривен по состоянию на начало января.

За холодную воду и водоотвод долг за полгода вырос на один млрд гривен с 1,7 млрд в январе до 2,7 млрд на конец июня.

За содержание домов и придомовых территорий население задолжало 3,9 млрд грн, увеличив долг на 0,9 млрд за шесть месяцев.

Выросли долги и за вывоз мусора – с 0,4 млрд в начале января по 0,5 млрд на конец июня.


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