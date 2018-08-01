10:59 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина накопила в хранилищах почти 12,78 млрд куб. м газа

Объем голубого топлива в подземных хранилищах украинского государства по состоянию на 30 июля увеличился до 12,789 млрд куб. м. 

Украина накопила в хранилищах почти 12,78 млрд куб. м газа

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Согласно недавно полученным сведениям, за прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано 59,94 млн куб. м газа. При этом, в течение суток из таких хранилищ газ не отбирался.

Отметим, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,37 млн куб. м, из Венгрии - 17,93 млн куб. м, из Польши - 2,47 млн куб. м газа.

Таким образом, в данное время украинские ПХГ заполнены на 41%.

Кстати, территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины осуществила закупку природного газа у крупнейшего в мире нефтетрейдера компании Vitol.


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