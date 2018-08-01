США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая

Общая сумма налога должна составить 200 миллиардов долларов. Как сообщает в среду 1 августа, Bloomberg, ранее президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины в 10% на расширенный список китайских товаров и услуг, однако в Белом доме сочли такие меры недостаточными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле США установили пошлины 25% на общую сумму в 50 милоиардов долларов на импорт некоторых китайских товаров. Позже Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%.