09:32 01.08.2018 | Экономика | Новости
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США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует предложить введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая.

США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая

Общая сумма налога должна составить 200 миллиардов долларов. Как сообщает в среду 1 августа, Bloomberg, ранее президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины в 10% на расширенный список китайских товаров и услуг, однако в Белом доме сочли такие меры недостаточными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле США установили пошлины 25% на общую сумму в 50 милоиардов долларов на импорт некоторых китайских товаров. Позже Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%.


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