15:11 31.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Wizz Air начнет летать из Харькова в Лондон

Лоукостер Wizz Air планирует 30 октября запустить новый рейс из Лондона в Харьков.

Wizz Air начнет летать из Харькова в Лондон

Об этом говорится в сообщении компании.

Билет в одну сторону обойдется от 600 до полутора тысяч гривен. Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Ранее компания запустила рейс в Лондон из Львова.

Как сообщал "УРА-Информ", компания бюджетных пассажирских авиаперевозок Wizz Air презентовала три новых маршрута из Киева в страны Европы. Об этом сообщает исполнительный вице-президент и замгендиректора компании Стивен Джонс.


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