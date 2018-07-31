Wizz Air начнет летать из Харькова в Лондон

Лоукостер Wizz Air планирует 30 октября запустить новый рейс из Лондона в Харьков.
Об этом говорится в сообщении компании.
Билет в одну сторону обойдется от 600 до полутора тысяч гривен. Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Ранее компания запустила рейс в Лондон из Львова.
Как сообщал "УРА-Информ", компания бюджетных пассажирских авиаперевозок Wizz Air презентовала три новых маршрута из Киева в страны Европы. Об этом сообщает исполнительный вице-президент и замгендиректора компании Стивен Джонс.