В июне профицит платежного баланса сократился в 13 раз - НБУ

При этом в июне прошлого года аналогичный показатель был сведен на уровне 306 миллионов долларов что в 13,3 раз больше. Такие данные во вторник, 31 июля, опубликовала пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, в июне дефицит текущего счета составил 125 миллионов долларов. Дефицит торговли товарами несколько сузился по сравнению с маем из-за более существенного замедления роста импорта товаров по сравнению с экспортом, поясняет регулятор.

В то же время в Нацбанке отметили ухудшение сальдо торговли услугами. По данным аналитиков центробанка, объемы экспорта товаров в июне увеличились на 11.5% в годовом измерении и составили 3,4 миллиардов долларов благодаря росту экспорта металлургической продукции.

Благодаря раннему началу уборочной кампании улучшились показатели экспорта зерновых культур, и ускорился рост экспорта продукции пищевой промышленности. В то же время рост экспорта товаров в целом по сравнению с маем замедлился за счет продукции машиностроения и химической промышленности.

При этом объемы импорта товаров в июне составили 4.3 миллиарда долларов, однако его рост существенно замедлился прежде всего за счет продукции машиностроения и химической промышленности. Зато из-за роста мировых цен на нефть и природный газ увеличение стоимостных объемов импорта энергоносителей оставалось на высоком уровне.

Регулятор отмечает, что чистые внешние обязательства государственного сектора в июне незначительно сократились преимущественно вследствие погашения гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов.

В целом в январе-июне текущего года профицит платежного баланса составил 307 миллионов долларов, а чистый приток средств по финансовому счету - 922 миллионов долларов. За шесть месяцев текущего года, дефицит текущего счета расширился до 613 миллионов долларов по сравнению с 285 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года

Напомним как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Украины в первом полугодии привлекло в государственный бюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,85 миллиардов гривен. Среди них 2,7 миллиардов гривен это внешний долг.