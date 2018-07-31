Нацбанк на вторник немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 31 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2675,5214 грн;
100 евро - 3126,0792 грн;
10 российских рублей - 4,2617 грн.
При этом регулятор установил на 31 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1051.207421;
Серебро - 13.208361;
Платина - 713.105800;
Палладий - 799.986014.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2 676,1506 грн;
100 евро - 3 111,0251 грн;
10 российских рублей - 4,2497 грн.
Как сообща
Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.