За первые шесть месяцев Госбюджет недосчитал почти десять миллиардов гривен доходов

За аналогичный период прошлого года этот показатель был с профицитом в 29,04 миллиардов гривен. Такие данные в понедельник утром, 30 июля, опубликовала Государственная казначейская служба.

По данным Госказначейства, дефицит общего фонда госбюджета за первое полугодие составил 12,98 миллиардов гривен. При этом в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета оценивался в 1,7 миллиардов гривен.

Заимствования за указанный период составили по общему фонду 84,15 миллиардов гривен. Вместе с тем правительство планировало - 139,3 миллиардов гривен, тогда как погашения были произведены на сумму в 104,73 миллиардов гривен при плане 106,54 миллиардов гривен.

В спецфонд в январе-июне привлечено 2,7 миллиардов гривен займов при плане на весь год 17 миллиардов гривен.

В ведомстве также отметили, что за первое полугодие 2018 года приватизация принесла в госбюджет всего 500 тысяч гривен из запланированных 4,58 миллиардов гривен.

Напомним, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 миллиардов гривен, расходы – на уровне 991,7 миллиардов гривен, предельный объем дефицита - 80,6 миллиардов гривен или 2,4% ВВП.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине увеличилась на 6,3%. На сегодняшний день - это 2,7 миллиардов гривен. Такие данные в субботу, 28 июля, опубликовала Государственная служба статистики.