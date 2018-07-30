09:57 30.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200141:Polishuk

За первые шесть месяцев Госбюджет недосчитал почти десять миллиардов гривен доходов

По итогам первых шести месяцев текущего года дефицит государственного бюджета Украины составил 9,78 миллиардов гривен.

За первые шесть месяцев Госбюджет недосчитал почти десять миллиардов гривен доходов

За аналогичный период прошлого года этот показатель был с профицитом в 29,04 миллиардов гривен. Такие данные в понедельник утром, 30 июля, опубликовала Государственная казначейская служба.

По данным Госказначейства, дефицит общего фонда госбюджета за первое полугодие составил 12,98 миллиардов гривен. При этом в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета оценивался в 1,7 миллиардов гривен.

Заимствования за указанный период составили по общему фонду 84,15 миллиардов гривен. Вместе с тем правительство планировало - 139,3 миллиардов гривен, тогда как погашения были произведены на сумму в 104,73 миллиардов гривен при плане 106,54 миллиардов гривен.

В спецфонд в январе-июне привлечено 2,7 миллиардов гривен займов при плане на весь год 17 миллиардов гривен.

В ведомстве также отметили, что за первое полугодие 2018 года приватизация принесла в госбюджет всего 500 тысяч гривен из запланированных 4,58 миллиардов гривен.

Напомним, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 миллиардов гривен, расходы – на уровне 991,7 миллиардов гривен, предельный объем дефицита - 80,6 миллиардов гривен или 2,4% ВВП.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине увеличилась на 6,3%. На сегодняшний день - это 2,7 миллиардов гривен. Такие данные в субботу, 28 июля, опубликовала Государственная служба статистики.


Поделиться
Читайте также:
 
Полторак просит у Кабмина 4,5 миллиардов гривен для повышения зарплат военным В аэропорту Сан-Паулу потерпел крушение небольшой самолет, пилот погиб - ВИДЕО, ФОТО В воскресенье боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных В июне долг по зарплате в Украине вырос на 6,3%
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив