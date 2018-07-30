11:32 30.07.2018 | Экономика | Новости
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Самый дешевый бензин в Венесуэле, а самый дорогой в Гонконге - Bloomberg

Самые низкие цены на бензин на сегодняшний день в Венесуэле, которая переживает гиперинфляцию из-за кризиса в стране.

Самый дешевый бензин в Венесуэле, а самый дорогой в Гонконге - Bloomberg

При этом самые высокие цены - в Гонконге. Вместе с тем Украине не вошла в рейтинг. Такие данные в понедельник, 30 июля, опубликовало агентством Bloomber.

Аналитики агентства составили рейтинг стран мира по уровню цен на бензин, на первом месте которого оказалась Венесуэла, где за литр бензина надо заплатить всего 0,01 доллара. На втором месте - Иран с ценой 0,28 долларов, а на третьем - Кувейт 0,35 доллара.

Самый дорогой бензин оказался в Гонконге, где литр бензина стоит 2,10 долларов. В Нидерландах литер топлива продают по 1,93 долларов за литр, а в Норвегии - 2,02 долларов.

США со стоимостью литра бензина 0,83 доллара оказались на 13-м месте рейтинга.

Топ-10 стран с самым дешевым топливом:

Венесуэла - 0,01 доллара;

Иран - 0,28 доллара;

Кувейт - 0,35 доллара;

Нигерия - 0,42 доллара;

Египет - 0,43 доллара;

Саудовская Аравия - 0,54 доллара;

Малайзия - 0,55 доллара;

Индонезия - 0,68 доллара;

ОАЭ - 0,68 доллара;

Россия - 0,7 2 доллара:

В списке представлена 61 страна. Украину, где бензин стоит чуть более одного даллара, в список не включили.

В то же время издание отмечает, что несмотря на решение президента США Дональда Трампа об отказе от ряда экологических правил, смягчение норм выбросов и поддержки производства топлива, цены на бензин в США выросли больше, чем в других крупнейших экономиках мира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе нефть Brent подешевела до трехмесячного минимума - до 71,77 долларов за баррель на фоне новостей о запасах и уровне добычи топлива в США.


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