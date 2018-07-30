Россияне не хотят покупать крымскую недвижимость

Об этом говорится в отчете одной из российских компаний по недвижимости.

Снижение интереса связан с падением заинтересованости инвесторов.

Как считает один из российских аналитиков, ранее его сограждане считали, что Крым – некая золотая жила. Однако где-то год назад инвесторы стали понимать, что это невыгодно.

Турагенты, в свою очередь считают, что за последние годы у оккупированного Крыма отобрали туристов вновь доступные для россиян Египет и Турция.

Также снизился интерес к посуточной аренде квартир в курортных регионах. Даже с учетом курортного сезона в Крыму интерес к посуточной аренде снизился на 38 процентов.

В то же время цены на жилье в Крыму выросли на 8 процентов.

Как сообщал "УРА-Информ", австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation извинилась за некорректное обозначение Крыма на интерактивной карте исследования мирового "рейтинга рабства" и исправила неточности.