Россияне не хотят покупать крымскую недвижимость

Русские, почему то стали меньше интересоваться квартирами, домами и другим недвижимым имуществом в Крыму. За первую половину этого года спрос снизился по сравнению с тем же периодом 2017 года почти на 30 процентов.
Об этом говорится в отчете одной из российских компаний по недвижимости.
Снижение интереса связан с падением заинтересованости инвесторов.
Как считает один из российских аналитиков, ранее его сограждане считали, что Крым – некая золотая жила. Однако где-то год назад инвесторы стали понимать, что это невыгодно.
Турагенты, в свою очередь считают, что за последние годы у оккупированного Крыма отобрали туристов вновь доступные для россиян Египет и Турция.
Также снизился интерес к посуточной аренде квартир в курортных регионах. Даже с учетом курортного сезона в Крыму интерес к посуточной аренде снизился на 38 процентов.
В то же время цены на жилье в Крыму выросли на 8 процентов.
Как сообщал "УРА-Информ", австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation извинилась за некорректное обозначение Крыма на интерактивной карте исследования мирового "рейтинга рабства" и исправила неточности.