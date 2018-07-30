12:35 30.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Россияне не хотят покупать крымскую недвижимость

Русские, почему то стали меньше интересоваться квартирами, домами и другим недвижимым имуществом в Крыму. За первую половину этого года спрос снизился по сравнению с тем же периодом 2017 года почти на 30 процентов.

Россияне не хотят покупать крымскую недвижимость

Об этом говорится в отчете одной из российских компаний по недвижимости.

Снижение интереса связан с падением заинтересованости инвесторов.

Как считает один из российских аналитиков, ранее его сограждане считали, что Крым – некая золотая жила. Однако где-то год назад инвесторы стали понимать, что это невыгодно.

Турагенты, в свою очередь считают, что за последние годы у оккупированного Крыма отобрали туристов вновь доступные для россиян Египет и Турция.

Также снизился интерес к посуточной аренде квартир в курортных регионах. Даже с учетом курортного сезона в Крыму интерес к посуточной аренде снизился на 38 процентов.

В то же время цены на жилье в Крыму выросли на 8 процентов.

Как сообщал "УРА-Информ", австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation извинилась за некорректное обозначение Крыма на интерактивной карте исследования мирового "рейтинга рабства"  и исправила неточности.


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