Наличный доллар в понедельник потерял три копейки

Наличный евро также потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,92 гривен, а евро можно купить по 31,50 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 26,87, продажи 26,78 - 27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6633, продажи - 26,9233 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50 - 31,30, продажи - 31,30 - 31,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9809, продажи - 31,5011 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,200, продажи - 4,200 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,891, продажи 4,303 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 27 июля 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим днем вырос на 20 копеек. Наличный евро набрал 13 копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,95 гривен, а евро можно было купить по 31,53 гривен.