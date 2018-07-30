Евросоюз определил банкноты, которые чаще всего подделывают

За это время изъято из обращения всего лишь 301 тысячу поддельных банкнот европейской валюты. При этом чаще всего подделывались банкноты номиналом 20 и 50 евро.

Как сообщил в понедельник, 30 июля, Европейский центральный банк, такая цифра на 17,1% меньше по сравнению со второй половиной 2017 года и на 9,1% меньше, чем в первой половине 2017 года.

Около 83% этих подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. В частности, на банкноту 50 евро приходится 59,3% подделок, на 20 евро - 23,8%. Также популярны фальшивые 100 евро - 10,9%.

При этом 2,1% подделок припадает на купюру в 500 евро, 1,9% - 10 евро, 1,2% - 5 евро, 0,8% - 200 евро.

В институции также отметили, что большинство подделок, а этом 88,8%, были обнаружены в странах зоны евро. Около 10,3% были обнаружены в государствах-членах ЕС за пределами зоны евро и 0,9% были обнаружены в других частях мира.

В Европейском центробанке также подчеркнули, что количество подделок остается очень низким по сравнению с количеством подлинных банкнот в обращении, которое неуклонно растет. В настоящее время в обращении находятся более 21 миллиарда банкнот евро, общая стоимость которых составляет более 1,1 триллиона евро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данны НБУ среди изъятых из обращения в Украине в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары и евро. При этом из общего количества всех изъятых поддельных банкнот 77,6% доллары и 16,5 % евро.