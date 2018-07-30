Евросоюз определил банкноты, которые чаще всего подделывают

В первой половине текущего года подделка банкнот евро оставалась низкой.
За это время изъято из обращения всего лишь 301 тысячу поддельных банкнот европейской валюты. При этом чаще всего подделывались банкноты номиналом 20 и 50 евро.
Как сообщил в понедельник, 30 июля, Европейский центральный банк, такая цифра на 17,1% меньше по сравнению со второй половиной 2017 года и на 9,1% меньше, чем в первой половине 2017 года.
Около 83% этих подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. В частности, на банкноту 50 евро приходится 59,3% подделок, на 20 евро - 23,8%. Также популярны фальшивые 100 евро - 10,9%.
При этом 2,1% подделок припадает на купюру в 500 евро, 1,9% - 10 евро, 1,2% - 5 евро, 0,8% - 200 евро.
В институции также отметили, что большинство подделок, а этом 88,8%, были обнаружены в странах зоны евро. Около 10,3% были обнаружены в государствах-членах ЕС за пределами зоны евро и 0,9% были обнаружены в других частях мира.
В Европейском центробанке также подчеркнули, что количество подделок остается очень низким по сравнению с количеством подлинных банкнот в обращении, которое неуклонно растет. В настоящее время в обращении находятся более 21 миллиарда банкнот евро, общая стоимость которых составляет более 1,1 триллиона евро.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данны НБУ среди изъятых из обращения в Украине в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары и евро. При этом из общего количества всех изъятых поддельных банкнот 77,6% доллары и 16,5 % евро.