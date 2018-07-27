20:29 27.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200022:nastya

Пенсионный фонд начислил все пенсии за июль

В Пенсионном фонде завершили финансирование выплат пенсий за июль. Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.

Пенсионный фонд начислил все пенсии за июль

По словам главы правительства, поручение фонд полностью выполнено, все пенсионеры получили свои финансовые взносы.

Как заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины. Так, ситуация полностью урегулировали.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные. Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан. А именно для военных пенсионеров и для категорий работников с большим стажем и незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице внедорожник протаранил пожилую женщину В последний месяц лета в Украине заработает Морская администрация В США грозят санкциями странам, которые поддерживают Северный поток-2 Из Румынии будут летать самолеты в Украину
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив