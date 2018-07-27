Пенсионный фонд начислил все пенсии за июль

По словам главы правительства, поручение фонд полностью выполнено, все пенсионеры получили свои финансовые взносы.

Как заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины. Так, ситуация полностью урегулировали.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные. Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан. А именно для военных пенсионеров и для категорий работников с большим стажем и незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию.