12:39 25.07.2018 | Экономика | Новости
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В Германии стартовало строительство "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 начала закладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

В Германии стартовало строительство

Об этом сообщает информационная служба Deutsche Welle.

Отмечается, что судно-трубоукладчик Castoro начало работы на наземной стыковочной станции под Любмине в Грайфсвальдском заливе.

На первом этапе строительства сегменты труб будут протянуты по подземному туннелю, который ведет к наземной приемной станции.

Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. Уже в августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США планируется завершить к концу 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство США в очередной раз раскритиковало  строительство газопровода "Северный поток-2". В официальном уведомлении четко прослеживается лейтмотив российских стремлений сделать Евросоюз зависимым от собственных энергоресурсов.


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