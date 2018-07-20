18:09 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Позицию Украины по "Северному потоку" не поддерживают четыре страны

Позицию Украины по "Северному потоку-2" не поддерживают четыре страны.

Позицию Украины по

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

Так, по словам Зеркаль, Австрия, Бельгия, Нидерланды и Германия заинтересованы в том, чтобы газопровод "Северный поток-2" был построен.

"Все остальные страны понимают, что строительство этого газопровода, фактически, изменит рынок газа в Евросоюзе и доминировать на этом рынке будет Германия", - добавила она.

Напомним, ранее УРА-Информ сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что газопровод "Северный поток-2" приведет к большей агрессии России.


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