Позицию Украины по "Северному потоку" не поддерживают четыре страны

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

Так, по словам Зеркаль, Австрия, Бельгия, Нидерланды и Германия заинтересованы в том, чтобы газопровод "Северный поток-2" был построен.

"Все остальные страны понимают, что строительство этого газопровода, фактически, изменит рынок газа в Евросоюзе и доминировать на этом рынке будет Германия", - добавила она.

Напомним, ранее УРА-Информ сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что газопровод "Северный поток-2" приведет к большей агрессии России.